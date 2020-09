Corona-Zahlen am Samstag : Kein neuer Coronafall im Regionalverband – Kurs-Quarantänen am Ludwigsgymnasium

Saarbrücken Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes meldet heute keinen neuen Coronafall – der Fall am Ludwigsgymnasium ist einem anderen Landkreis zuzuordnen (Stand 26. September, 17 Uhr). Heute konnten vier zusätzliche Personen als geheilt aus der Quarantäne wieder entlassen werden.

Außderm teilt der Regionalverband mit, dass dem Gesundheitsamt heute ein positives Testergebnis einer Lehrkraft am Ludwigsgymnasium mitgeteilt wurde. Ermittelt wurden fünf Kurse, deren insgesamt 95 Schülerinnen und Schüler eine 14-tägige Quarantäne erhalten – darunter fünf Schülerinnen der benachbarten Marienschule, die im Rahmen der Schulkooperation in einzelnen Kursen unterrichtet werden. Derzeit noch ermittelt wird, ob für weiteres Lehrpersonal eine Quarantäne empfohlen wird. Die betreffenden Schülerinnen und Schüler werden heute und morgen durch das Gesundheitsamt informiert.

Wie der Regionalverband weiter mitteilt, liegen die restlichen Testergebnisse der Abstrichreihe am Deutsch-Französischen Gymnasium vor und sind alle negativ. Ausnahme bleibt eine bereits am Donnerstag mitgeteilte einzelne Klassenquarantäne, die bis zum 6. Oktober gilt. Der restliche Schulbetrieb am DFG kann daher generell wieder am Dienstag starten.