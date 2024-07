Vom Saarland nach Auschwitz Margots Geschichte steht stellvertretend für Tausende Schicksale

Es war „Transport Nummer Acht“, der Margot Rothensies und ihre Familie 1942 gemeinsam mit insgesamt 824 jüdischen Menschen von Frankreich ins Konzentrationslager nach Auschwitz brachte. Nur wenige Minuten nachdem Ricarda Kunger, Vorsitzende des Zentralrates der Juden und der Synagogengemeinde Saar, Margots Geschichte erzählt hat, schallt eine bekannte Melodie über die Lautsprecherboxen des Kaufmännischen Bildungszentrums in Saarbrücken (KBBZ). Die Akustikversion des Liedes „L’Armour toujours“ (frei übersetzt „Immer Liebe“). Eine Melodie, auf die Menschen auf Sylt an Pfingsten Parolen wie „Deutschland den Deutschen“ und „Ausländer raus“ gegrölt haben. Es sind die Töne aus den Schullautsprechern, die schmerzlich klarmachen, wie wichtig es ist, nicht zu vergessen. Töne, die ein Zeichen setzen sollen, gegen all das, was hinter diesen Liedzeilen von Sylt steckt. Töne, die an die saarländischen Holocaustopfer, insbesondere an Margot Rothensies, ein jüdisches Mädchen aus Saarbrücken, erinnern sollen.