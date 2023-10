Katharina Krenkel in der Traube Tonbach in Baiersbronn Katharina Krenkel häkelt sich quer durch die Kunst-Welt

Es ist dieser Tage gar nicht so einfach, die saarländische Künstlerin Katharina Krenkel zu erreichen. Denn neben einer aufsehenerregenden Arbeit in der gerade erst beendeten Landeskunstausstellung SaarArt 2023 in der Städtischen Galerie Neunkirchen nimmt sie in diesen Wochen an Ausstellungen in Argentinien, Österreich und Italien teil und muss gerade ihre Ausstellung in Siegburg abbauen.