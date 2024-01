Katharina Fiedler im Porträt „Hinter den Fenstern der Hochschulen musste es doch irgendwo noch ein anderes Leben geben! Also begab ich mich auf die Suche“

Saarbrücken · Sie ist bei Saarbrücken, die sich schon länger in der Kulturszene bewegen noch bestens in Erinnerung. Die rote Mähne von Katharina Fiedler konnte man stets bei Festivals und anderen Kulturereignissen sichten, im Schlepptau meist ein Fernsehteam des SR. Seit ein paar Jahren ist die frühere Fernsehjournalistin jetzt in Rente. Aber von der Kultur lässt sie nicht. Im Gegenteil. Ein Hausbesuch.

30.01.2024 , 16:20 Uhr

Katharina Fiedler in ihrem verwunschenen Zuhause in Saarbrücken. Sie betritt jetzt im fortgeschrittenen Alter die Bühne, auf die sie schon als junges Mädchen wollte. Foto: Iris Maria Maurer

Von Martina Krawulsky

„Finde mich in einem großen alten Haus inmitten eines verwunschenen Gartens“, lautet die Anweisung der Gastgeberin. Das Navi braucht es etwas präziser, landet aber dann doch pünktlich und bei wuseligem Regen in der Nähe der Galgendell. Jetzt sind es nur noch unzählige steile Treppenstufen hinauf, durch winterschlummernde Rosenbögen – und hier wohnt, nein residiert sie: Katharina Fiedler, die Literaturqueen der Saarbrücker Kleinkunstbühne, die in den 80er-, 90er und Nullerjahren als eine der wenigen wirklich erfolgreichen Frauen beim SR für die Sparten lokale Kultur, Soziales und SaarLorLux stand.