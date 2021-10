45 Warnsirenen in Saarbrücken : Sind die Saarbrücker Sirenen einsatzbereit?

Die Warnsirene auf der Arnulfschule in St. Arnual ist eine von 45 Sirenen in Saarbrücken. Sie hat am deutschlandweiten Warntag im vergangenen Jahr funktioniert Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken/Kleinblittersdorf Nach dem Jahrhundert-Unwetter im Ahrtal, bei dem die Bevölkerung spät oder gar nicht gewarnt wurde, prüfen viele Kommunen ihre Warnsysteme. Wie sieht es in Saarbrücken und Kleinblittersdorf aus?

Von Heiko Lehmann

Nach der schlimmen Unwetter-Katastrophe in diesem Jahr im Ahrtal sind die Diskussionen über Warnsysteme für die Bevölkerung wieder entfacht. Wie schnell und wie zuverlässig können Menschen im Ernstfall informiert werden, um größeren Schaden zu verhindern?

Die Saarbrücker Zeitung hat bei der Stadt Saarbrücken und in der Gemeinde Kleinblittersdorf nachgefragt. Vor etwa zwei Wochen gab es in Rilchingen-Hanweiler einen Großbrand in einer Paletten-Fabrik. „Wir haben vor Ort festgestellt, dass es eine sehr große Rauchentwicklung gibt und haben sofort die Leitstelle informiert, dass eine Warnung an die Bevölkerung rausgeht“, erzählt Peter Dausend, Wehrführer der Gemeinde Kleinblittersdorf. Über Radio und über Apps auf dem PC, dem Tablett oder Smartphone wurde die Bevölkerung in der Gemeinde Kleinblittersdorf nur wenige Minuten später gewarnt, um vorsorglich Türen und Fenster zu schließen. Auch wenn sich der Rauch später als nicht gefährlich herausstellte und die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle brachte, wurde die Bevölkerung rechtzeitig gewarnt.

Auch in Saarbrücken würde sich ein ähnliches Szenario so abspielen. „Sirenen, Warnapps, Radio- und Fernsehinformationen sowie Warndurchsagen in den entsprechenden Gebieten sind grundsätzlich möglich. Bürgerinnen und Bürger werden nach Bedarf gewarnt. Bei kleinflächigen Schadensereignissen oder Evakuierungen haben sich auch Lautsprecherdurchsagen mittels Einsatzfahrzeugen bewährt“, sagt Thomas Blug, der Pressesprecher der Stadt Saarbrücken. Bei den Apps stehen zwei im Vordergrund, die kostenlos heruntergeladen werden können. Die App „Nina“ ist die offizielle Warn-App des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und wird seit 2015 angeboten. Die App „Katwarn“ war die erste ihrer Art. Sie gibt es seit dem Jahr 2011 und wurde vom Fraunhofer-Institut entwickelt. 2018 hatten aber nur die wenige Menschen in der Gemeinde Kleinblittersdorf oder auch in Bübingen und Fechingen eine solche App. Als das Jahrhundert-Unwetter in der Nacht zum 1. Juni 2018 an der Oberen Saar tobte, wurden die meisten Menschen noch von den Sirenen aus dem Bett geholt, wurden sie so auf die Gefahr aufmerksam gemacht. „Saarbrücken verfügt über 45 Warnsirenen. Als Warnmittel mit Weckeffekt sind Sirenen nach wie vor wichtig. Sie weisen mit einem auf- und abschwellenden Heulton auf eine Gefahr hin“, sagt Thomas Blug. Gleiches gilt für die Gemeinde Kleinblittersdorf. Dort werden an jedem letzten Samstag im Monat um zwölf Uhr alle Sirenen getestet.

Peter Dausend, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Kleinblittersdorf. Foto: Heiko Lehmann