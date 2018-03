später lesen Paddeln auf der Saar Kanuten starten in die Paddel-Saison FOTO: Armin Neidhardt FOTO: Armin Neidhardt Teilen

(red) Der Saarbrücker Kanu-Club und der Club Val de Sarre aus Großblittersdorf haben am 25. März gemeinsam die neue Paddelsaison eröffnet. Aufgrund der Sanierungsarbeiten an der Güdinger Schleuse begann die Fahrt an der Diedinger Mühle an der Oberen Saar, führte durch Saarrgemünd und endete nach rund 18 Kilometern am Bootshaus des französischen Partnervereins Val de Sarre mit einem kleinen Grillfest. Rund 30 deutsche und französische Kanuten waren beim Saisonstart dabei. Beide Vereine arbeiten bereits seit vielen Jahren partnerschaftlich zusammen, zum Beispiel bei der Organisation von Slalomregatten, die sie stets grenzüberschreitend ausrichten oder bei gemeinsamen Trainings am Saarwehr in Großblittersdorf.