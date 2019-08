Tierheim : Kaninchen warten auf das wahre Glück

Saarbrücken Sie wurden ausgesetzt, weggegeben oder Tierretter befreiten sie. Genauso war es bei Amber und Electra.

Amber und Electra blicken freundlich in die Kamera. Sie haben das Vertrauen in die Menschen offenbar nicht verloren. Dabei teilen die stattlichen Kaninchen dasselbe traurige Schicksal: Erst angeschafft, dann im Stich gelassen. Sie sind keine Plüschtiere, wollen im Freien sein, den Wind, die Sonne auf dem Fell spüren und nicht ständig ihren Haltern die Langeweile vertreiben.

Womöglich war das der Grund, sie zu vernachlässigen. Tierschützer retteten die Kaninchen im Februar aus schlechter Haltung. Nun warten die beiden im Bertha-Bruch-Tierheim auf eine neue Familie, die ihnen gemeinsam ein neues Zuhause bietet. Die Schwestern bewohnen ein Außengehege auf dem Gelände des Tierheims. Dort können sie sich den Wind um die Nase wehen lassen, sich viel frisches Gemüse teilen und ausgiebig miteinander kuscheln. Um sie an die Außenhaltung zu gewöhnen, warteten die Betreuerinnen im Heim, bis die Temperaturen auch in der Nacht über der Zehn-Grad-Marke blieben. Ende Mai war es soweit. Dann konnten Amber und Electra in das Außengehege vor dem Kleintierhaus umziehen. Kaninchen, die erst einmal bei milden Temperaturen das heimische Wetter kennen lernen, können schließlich das ganze Jahr hindurch außen leben und so den natürlichen Wechsel der Jahreszeiten erleben.