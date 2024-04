Junger Film auf Tour Junger Film auf Tour in der Sparte 4

Am Samstag, 6. April, zeigt der junge Film wieder ein Best of der vergangenen Festivalausgabe in der Sparte4 in Saarbrücken. Das Programm besteht aus einer Auswahl der fesselsten, interessantesten und lustigstens Kurzfilme des letztjährigen Bundesfestivals junger Film. Beginn ist um 20, das Festivalteam führt durch den Abend.