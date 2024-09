Start-Stiftung unterstützt Saarbrücker Schülerin Ukrainerin freut sich über Bildungschancen durch Stipendium

Was auffällt, wenn Elina über die Belastungen durch Sprachbarrieren und die Flucht spricht, ist, dass die 16-Jährige stets auch die positiven Seiten erwähnt. In fast jedem Satz scheint eine positive Grundeinstellung mitzuklingen. Natürlich kommt zur Sprache, wie belastend die Flucht „unter Bomben“ war und was die Schülerin in der Ukraine zurücklassen musste. Im Anschluss erwähnt sie aber auch direkt mit einem Lächeln, wie gut sie aufgenommen wurde und wie sehr es ihr geholfen hat, zu sehen, dass in Deutschland ein normales Weiterleben möglich ist. Elina sagt, für sie sei es der Beginn eines neuen Lebensabschnittes und der sich daraus ergebenden Chancen, die sie nutzen möchte.