Ausstellung in Saarbrücken Julia Rabusai lässt in ihren „Großherzoginnen-Gärten“ die Innenstadt ergrünen

Saarbrücken · So schön könnte es sein: Wo das Willi-Graf-Haus stand, ist ein kleiner Weiher mit einer Grünfläche, die in einen Park übergeht. So zumindest ist es im Projekt „Großherzoginnen-Gärten“. Zu sehen im Kunst-Fenster bei MM,M, erdacht von der Künstlerin Julia Rabusai – aber nicht alles ist virtuell. Den versteckten Park, den gibt es wirklich.

14.05.2024 , 17:12 Uhr

So viel Grün mitten in der Stadt wäre möglich: Julia Rabusai vor dem von ihr gestalteten Kunst-Schaufenster. Foto: Iris Maria Maurer

Von Nicole Baronsky-Ottmann