Auf dem Vorplatz zum Jugendzentrum steht ein großes gelbes Zelt, darin Bierbänke. Auf einer improvisierten Theke steht ein großer Topf Currywurst und eine große Pfanne, in der Sebastian Bach gerade Nudeln mit Gemüse kocht. Bach ist Leiter des Jugendzentrums Försterstraße in Saarbrücken, zum siebten Mal schon organisiert er hier das Weihnachtsfest „Lichter der Straße“ mit. Die Einladung bezeichnet die Feier als „Fest für Menschen mit und ohne Obdach“. Geplant worden sei das Fest besonders für die, die sozial nicht so gut gestellt seien und es vor allem zu der Weihnachtszeit, wenn es draußen unangenehm wird, nicht ganz so gut haben. Doch willkommen ist auch jeder andere. „Wir feiern das immer als unseren Jahresabschluss, danach ist das Jugendzentrum erst mal zu bis Januar“, sagt Bach.

Draußen regnet es in Strömen.Nicht so wild, die Bühne, direkt vorm Eingang zum Jugendzentrum, ist mit einem Zelt überdacht. Dafür dass die Bühne nicht leer bleibt, sorgt der Verein „2. Chance“ um Gründer Saeid Teimouri. Ziel seines Vereins ist es, Integrationsarbeit durch Kultur zu leisten. Musik sei da natürlich elementar. „Wir wollten eine offene Bühne schaffen, auf der jeder spielen darf, dass die jungen Leute, das was sie gerne tun, für einen guten Zweck machen können“, sagt er.

Im Jugendzentrum, gleich links im großen Saal, neben Tischkickern und Sofas, steht ein Weihnachtsbaum, bunt geschmückt. Die Geschenke darunter sind nicht echt, sie sind nur bunt verpackte, leere Kartons. Die echten Geschenke liegen unverpackt nebenan, auf einer langen Tafel. Darauf jede Menge Kleidung: Pullover, Hemden, Hosen, Mützen, darunter stehen Schuhe. Auf einem Kleiderständer hängen Jacken. Daneben steht ein großer Karton, voll bis oben hin, beschriftet mit schwarzem Filzstift. „SOMMER“ steht darauf. Die warme Kleidung ist wichtiger zu dieser Jahreszeit.

„Wir hatten dieses Jahr echt richtig viele Kleiderspenden, aus dem ganzen Regionalverband. Vor allem ganz viele warme Sachen“, sagt Sebastian Bach. „Gerade bei älteren Leuten sind wir auch Kisten mit Kleidern abholen gegangen“, sagt Julia Voltz, Sozialpädagogin im Jugendzentrum. Sie sortiert gerade einige Kleidungsstücke auf den Tischen. Sie geht zum Kleiderständer, holt eine graue Anzugsjacke in Plastikfolie hervor. „Da sind einige Sachen echt noch wie neu.“ Wer bedürftig ist, wer etwas Warmes braucht, der darf sich es mitnehmen, ohne weitere Fragen. Was am Schluss übrig bleibt, wird weitergespendet an die Kleiderkammer.

Im Zelt sind die Nudeln mittlerweile fertig zubereitet. Dominique Wierzbinski hilft bei der Essensausgabe. Ein Bekannter von ihm habe die Veranstaltung im Internet geteilt, mit der Bitte nach weiteren Helfern. „Da dachte ich mir, ist ja keine schlechte Idee, vor Weihnachten noch bisschen das Karma-Konto aufzufüllen“, sagt er und lacht. „Dann gibt‘s auch viele Geschenke.“