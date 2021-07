Juz Malstatt, Quierschied und Sulzbach : Jungen-Freizeit bei Kell am See

Jungen-Freizeit bei Kell am See

Ziel der mehrtägigen Freizeit ist Kell am See - hier ein Schnappschuss vom See am Wanderweg Hochwaldacht. Foto: Mauritius te Dorsthorst

Regionalverband Im August geht es für Jungen aus dem Regionalverband zwischen 13 und 16 Jahren zu einer Freizeit nach Kell am See. Wer mitfahren möchte, kann sich noch anmelden.

Die Jugendzentren Malstatt, Quierschied und Sulzbach in Trägerschaft des Regionalverbands bieten vom 14. bis 20. August eine Freizeit für Jungen im Alter von 13 bis 16 Jahren an. Ziel der Freizeit ist die Jugendbildungswerkstatt in Kell am See im Naturpark Saar-Hunsrück. Während der sieben Tage stehen abwechslungsreiche und sportliche Aktivitäten, unter anderem mit Basketball, Tischtennis, Bogenschießen, Klettern, Geo-Caching und kleineren Wettkämpfen, mit den Betreuern auf dem Plan. Dazu wird es auch Grillen und Walderkundungen geben. Je nach Interesse können die Teilnehmer das Programm auch selbst mitgestalten, beispielsweise eigene Wettbewerbe oder sogar einen Städtetrip nach Trier organisieren.