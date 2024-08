Jonas Maas im Automat Jonas Maas: Entgrenzte Farbe im Raum

Jonas Maas dürfte kunstinteressierten Menschen in der Region vielleicht ein Begriff sein, denn er nahm 2021 für Trier am Robert-Schuman-Preis teil. Der Künstler wurde 1985 in der Stadt an der Mosel geboren, studierte in Mainz und schließlich bei Tomma Abts an der Kunstakademie Düsseldorf. Während der Ausstellung für den Kunstpreis in der Stadtgalerie entdeckte ihn auch Timo Poeppel vom Saarbrücker Automat Artspace und blieb mit ihm in Kontakt.