Kunstgeschichte(n) : Sie war eine Künstlerin durch und durch

Saarbrücken Jolande Lischke-Pfister hat Spuren im Saarbrücker Stadtraum hinterlassen. Bei ihr und dem Fotografen Joachim Lischke kam die halbe Kunstszene vorbei.

Das Saarland hat, obwohl es so klein ist, einige durchaus große Künstlerinnen und Künstler hervorgebracht. In loser Folge wollen wir ein wenig in der Kunstgeschichte unserer Region forschen und Menschen vorstellen, die zu Lebzeiten einen guten Namen in der hiesigen Kunst-Szene hatten.

Jolande Lischke-Pfister wurde 1932 in Ludwigshafen geboren. Ihr Vater war ein sehr kunstsinniger Jurist, der Künstler gern unterstützte. Daher wundert es nicht so sehr, dass die junge Jolande ihren Wunsch, Bildhauerin zu werden, durchsetzen durfte. So kam Jolande Lischke-Pfister 1952 nach Saarbrücken, studierte an der Schule für Kunst und Handwerk bei Prof. Theo Siegle in der Klasse „Plastisches Gestalten“. 1955 ging sie für zwei Semester nach Berlin an die Hochschule für Bildende Künste und studierte bei Prof. Karl Hartung.