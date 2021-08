Serie Der Betrieb von nebenan: Foto + Digital Gressung in Saarbrücken : Johannes Gressung und der Reiz der Foto-Technik

Serie Der Betrieb von nebenan: Foto + Digital Gressung in Saarbrücken

Johannes Gressung vor seinem Laden in der Saarbrücker Karstadt-Passage. Die Tradition des Foto-Geschäftes reicht weit zurück. Sein Großvater hatte vor 117 Jahren eine Drogerie übernommen, aber von Anfang an auch auf die damals noch junge Fotografie gesetzt. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken In einer Serie befragen wir Inhaber kleiner Geschäfte und Firmen zu ihrem Alltag. Heute: Johannes Gressung von Foto + Digital Gressung in Saarbrücken.

Was bietet Ihre Firma an?

Unsere Firma bietet alles rund um die Digitalfotografie an und neuerdings auch „Saarländische Geschenkartikel“. Von Pass- und Bewerbungsbildern, über Digitalkameras und Bilderrahmen, bis hin zu Streaming-Zubehör findet man bei uns alles. Unser Bilder-Service bietet Fotos in höchster Qualität, bis 1440 dpi und bis zur Größe 40 mal 60 Zentimeter im Sofortdruck an. Wenn man es noch schneller und bequemer möchte, kann man sich auf unserer Homepage unsere Bilder-Software herunterladen. Die Fotos können dann vom Handy oder von Zuhause aus zu uns gesendet und schon eine halbe Stunde später ausgedruckt bei uns abgeholt werden. Auch Fotobücher sind online bestellbar und einige Tage später abholbereit.