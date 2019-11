Premiere : Joel Becks und Band stellen neue CD vor

Saarbrücken Die Saarbrücker Kultband „Joel Becks & Das Nathan Birnbaum Trio“ präsentieren am Samstag, 23. November, ihr neues und – wie auch Kritiker finden – bislang bestes Album „A Night Out With Joel Becks“.

Das neue, dritte Studioalbum „A Night Out With Joel Becks“, mit elf Titeln darauf, ist auf CD beim Label Nikasounds erscheint. „So wie die Musik sich zwischen Indie-/Garagerock, Soul und den 70ern bewegt, geht es auch thematisch vom düsteren Norden (‚We Came from the North’) durch den Wilden Westen (‚Jolly Jumper’) auf ‚Mandelbrot‘s Carpet Ride’, der an Steppenwolf erinnert, bis nach ‚Jonestown’ mitten im Urwald von Guayana. Trotzdem erkennt man auf der wilden Reise den Sound der Band und die Stimme des Sängers immer sofort wieder“, so beschreibt es die Band. Ab dem 23. November ist die Musik dann auch bei allen gängigen Streaming- und Download-Diensten zu finden.