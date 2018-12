Interessierte können ihre Veranstaltungen bis Montag, 21. Januar 2019, melden.

Alle Verbände und Einzelpersonen, die in Saarbrücken eine politische, berufliche, kulturelle oder gesundheitliche Veranstaltung zum Frauentag organisieren, können sie in einem gemeinsamen Programmheft abdrucken lassen. Das Heft wird in großer Auflage gedruckt und verteilt, um für die Veranstaltungen zu werben. Der Abdruck im Programmheft ist kostenfrei. Die Veranstaltung muss zwischen dem 1. und 31. März 2019 in Saarbrücken sein und einen inhaltlichen Bezug zum Frauentag haben.

Die Finanzierung der Veranstaltung fällt in den Verantwortungsbereich der jeweiligen Träger. Im Programmheft werden zuerst die frauen- und gleichstellungspolitischen sowie die inhaltlichen Veranstaltungen in chronologischer Reihenfolge abgedruckt. Im zweiten Teil des Heftes sind die gemeldeten Veranstaltungen von privaten, freiberuflichen Anbieterinnen und Anbietern zu finden.

www.frauenbuero.

saarbruecken.de