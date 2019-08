Kulturpreis : Jetzt noch Bewerbungen einreichen

Saarbrücken Die Frist für den Kulturpreis für Musik endet am Donnerstag, 15. August

Der Regionalverband Saarbrücken verleiht 2019 erneut den Kulturpreis für Musik. Dieser wird bevorzugt an junge Nachwuchskünstler für besondere Leistungen auf dem Gebiet der Musik verliehen. Voraussetzung: Die Bewerberinnen und Bewerber müssen im Regionalverband Saarbrücken wohnhaft und künstlerisch tätig sein. Auch in diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf dem Genre Pop. Die Bewerbungsfrist endet bereits am 15. August.