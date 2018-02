später lesen Mainzer Straße Jetzt für die Hoffeste anmelden Teilen

Twittern







„Kommt herein und lasst uns einander kennenlernen“ lautet das Motto der Hoffeste in der Mainzer Straße. Zum zehnten Mal organisiert der Verein Quartier Mainzer Straße am 1. Mai in den Innenhöfen Kunsthandwerk sowie Essens- und Flohmarktstände. Für einen Stand in den Höfen können sich Interessierte ab sofort anmelden. Die Teilnahmebedingungen und das Bewerbungsformular gibt es auf der Vereinshomepage.