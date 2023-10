Neue Bahnhofchefin Die Bahnhofsversteherin vom Dienst

Die Saarland-Rückkehrerin ging schon nach dem Studium zur Deutschen Bahn, arbeitete viele Jahre in München und lebte dazu in Augsburg. Wie bei vielen Saarländern riss die Verbindung in die Heimat nie ab, sagt sie und daher habe sie auch in einer internen Karriere-Datenbank lose eingetragen, dass sie grundsätzlich interessiert sei, falls der Chefposten in Saarbrücken irgendwann einmal frei werden würde. „Im Saarland hat mich nur diese eine Stelle interessiert, und dann kam plötzlich der Anruf. Da wurde es mir erst einmal schlecht. Heute bin ich im tiefsten Herzen froh, wieder im Saarland zu sein“, sagt die Illingerin und will nie mehr weg. Stattdessen setzt sie sich für den Bahnhof in der Landeshauptstadt ein und berichtet im Gespräch mit unserer Zeitung von einigen Plänen.