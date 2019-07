Musik bei offenem Fenster : Über die Nauwies schallt es „Ti amo“

St. Johann Bei der „Hausmusik im Nauwieser 19“ in Saarbrücken singen oft auch Passanten plötzlich mit.

Auch an diesem Abend lockt der Gesang zwei Passantinnen ins Kulturzentrum. Sie bekommen zwei Liederbücher in die Hand gedrückt, und schon sind sie mittendrin statt nur dabei. Der Abend beginnt traditionell mit Volksliedern wie „Kein schöner Land“ oder „Muss i denn“ (aber bitte auf Schwäbisch, wie es sich eine Teilnehmerin wünscht). „Die Gedanken sind frei“ oder „Mich brennt’s in meinen Reiseschuh’n“ gehören meist auch in diese Kategorie. Je nach Jahreszeit erklingen Frühlings-, Sommer-, Herbst-, oder Weihnachtslieder. Dann geht es zum nächsten Liederheft, das Evergreens wie „Morning Has Broken“ oder „Love Me Tender“ enthält. Das nächste Lied bestimmt derjenige, der sich am besten durchsetzen kann und dessen Vorschlag die meiste Resonanz findet. Dann kommt schon mal spontan etwas Neues aufs Tapet, wie an jenem Abend – „Hello Mary Lou“. Das wackelt dann noch ein bisschen, aber was soll’s. Denn ganz wichtig ist den Teilnehmern, dass kein Druck beim Musizieren herrscht. „Man muss nicht gut singen, sondern es geht darum, Spaß zu haben“, sagt zum Beispiel Angelika Roth, die von Anfang an dabei ist.