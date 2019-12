Konzert : Jeanette Curta: „All about that Jazz“

Saarbrücken Jeanette Curta und Murat Öztürk gastieren am Donnerstag, 5. Dezember, 19.30 Uhr, im Café Zucker & Zimt. Sie präsentieren ihr Programm „All about that Jazz“. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Hutsammlung.