JazzZeit in der Breite 63 Hendrik Müller Trio und Phase 4 in der JazzZeit

Am kommenden Freitag, 17. November, 20 Uhr, findet im Rahmen der Konzertreihe nun wieder ein Doppelkonzert im Kulturzentrum Breite63 statt. Zunächst präsentiert das Hendrik Müller Trio mit Christian Pabst am Klavier und Nick Thessalonikefs am Schlagzeug das neueste Projekt des Jazz-Kontrabassisten und Komponisten Hendrik Müller. Im Frühjahr des vergangenen Jahres erschien ihr Debütalbum „Unlikely Scenario”, das sich durch energiegeladene, aber auch nachdenkliche Musik auszeichnet.