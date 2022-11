Inflexion Float mit Daniel Prätzlich spielen bei der JazzZeit 2022 : Townes van Zandt, Bob Dylan und eine deutsch-französische Band in Saarbrücken

Die Band Inflexion Fload um den Schlagzeuger Daniel Prätzlich tritt am Freitag, 4. November, in der Breite 63 auf. Foto: Peter Michael Kuhn

Saarbrücken Ein Saarbrücker Jazzer zieht nach Offenburg und knüpft Musik-Bande nach Straßburg. Jetzt kommt Daniel Prätzlich mit seiner noch ziemlich neuen Band Inflexion Float zurück in die alte Heimat: Am 4. November spielt die Band in der Reihe JazzZeit.