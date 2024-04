Jazz am Eurobahnhof „Fill in Avenue“: Jazzige Vorspeise am Eurobahnhof

„Jazz kommt von der Straße, und wir bringen ihn dorthin zurück.“ Der künstlerische Leiter Oliver Strauch freut sich auf den Beginn der zweiten Ausgabe von „Fill in“, dem Jazz-Festival, das er 2023 ins Leben rief. Am 26. April feiert das Festival vor der ehemaligen Buswerkstatt im Quartier Eurobahnhof in Saarbrücken ein großes Straßenfest unter dem Titel „Avenue“. Der eigentliche Start der zweiten Ausgabe von „Fill in“ ist am 27. Juni, dann mit einem Konzertabend in der Saarbrücker Innenstadt. Das Festival, das sich innerhalb der Großregion bewegt, geht bis 30. Juni. Einer der Spielorte wird wieder der Deutsch-Französische Garten in Saarbrücken sein.