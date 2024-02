Jazz meets Balkan: Nino Deda in der Bel Etage „Jazz meets Balkan“: Vier alte Bekannte machen was Neues

Saarbrücken · Ein bisschen überspitzt könnte man sagen: Wenn sich Saarländer in der Pfalz treffen gründen sie eine neue Band. Nino Deda und seine Kollegen jedenfalls beschlossen in Kaiserslautern, dass sie mit „Jazz meets Balkan“ gemeinsame Sache machen wollen – auch, wenn sie sich beim Namen noch nicht so ganz sicher sind.

05.02.2024 , 16:16 Uhr

Ein abwechslungsreiches Repertoire brachte die Formation „Jazz Meets Balkan“ in der Bel Étage. Von links nach rechts: Martin Preiser, Nino Deda, Stefan Engelmann und Kevin Naßhan. Foto: Dingler/Sebastian Dingler

Von Sebastian Dingler

Wenn sich renommierte Musiker im Saarland zusammenfinden, weiß man oft nicht, ob sie nun eine neue Band oder ein neues Projekt starten. So ist das auch bei der Formation „Jazz Meets Balkan“, die jetzt in der Bel Étage der Spielbank auftrat. „Heißen wir so?“, fragte Pianist Martin Preiser überrascht zurück, als er gefragt wurde, ob Jazz Meets Balkan nun als Motto oder als Bandname gedacht ist. „Es ist noch nicht definitiv, vielleicht finden wir noch einen Namen“, meinte Akkordeonist und Frontmann Nino Deda dazu.