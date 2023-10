Jazz im Schloss geht in die nächste Runde Wie der Jazz im Schloss entsteht: Sagen die einen „Ach nö“, sagen Kleiß & Kleiß „jetzt erst Recht“!

Fragt man Elfi und Peter Kleiß, wie sie ihre Bands aussuchen, nennen sie verschiedene Möglichkeiten des Zugangs. Zum einen schauten sie darauf, wer Preise gewonnen hat. Dann habe das Ehepaar auch Leute, „die ihre Ohren in den Clubs haben“ - und dann Empfehlungen aussprächen. Und als Drittes zählt eine Regel, die sich mit dem „Minus mal Minus gibt Plus“ in der Mathematik vergleichen lässt. „Da gibt es ja immer auch so Kollegen von der Anspruchsfraktion, die so auf experimentelle Sachen stehen“, erzählt Peter Kleiß. „Wenn die zu jemandem sagen, ach nö, eher nicht so – dann weiß ich, dass es beim Publikum ankommt. Das ist wirklich wahr, da kann man hundertprozentig drauf gehen.“