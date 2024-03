Exklusiver Club-Auftritt in der Kufa Jason Derulo enttäuscht trotz stählerner Muskeln und Welthits – jetzt sprechen die Betreiber (Fotos & Video)

Saarbrücken · Ein Weltstar in Saarbrücken. Jason Derulo legte während seiner „Nu King“-Tour am Freitagabend einen Zwischenstopp in der Kufa ein. Doch dabei konnte er trotz Welthits wie Whatcha Say und nacktem Oberkörper nicht alle begeistern. Was die Betreiber der Diskothek nun sagen.

04.03.2024 , 10:27 Uhr

