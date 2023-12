Fußball Was dem FV Bischmisheim abhanden kam

Der FV Bischmisheim kann ein wenig durchpusten. Nachdem der Verein in der vergangenen Saison aus der Fußball-Saarlandliga abgestiegen ist, verlief auch der Start in die aktuelle Spielzeit der Verbandsliga Süd-West alles andere als gewünscht. Vor dem Heimspiel gegen die FSG Bous am 17. September war der Absteiger sogar siegloses Schlusslicht. Die Rot-Weißen gaben dann zwar durch einen 2:1-Erfolg am neunten Spieltag die rote Laterne ab, dennoch trennte sich der Verein von Trainer Nicola Granata. Co-Spielertrainer Jannik Schliesing wurde zum Cheftrainer befördert. Der Verein gab an, dass diese Lösung zunächst bis Saison-Ende angedacht sei (wir berichteten).