Stadt an der Ägäis Sun Express fliegt jetzt ab Saarbrücken ein weiteres beliebtes Reiseziel in der Türkei an

Kapitän Bram von Ormondt landet am vergangenen Freitag kurz vor 18 Uhr bei prächtigem Sommerwetter die Boeing 737-800 der Fluggesellschaft SunExpress auf dem Rollfeld des Saarbrücker Flughafens: Erstflug vom westtürkischen Izmir an der Ägäis zum Saar-Airport. An Bord des Fluges XQ 864 waren 46 Passagiere in der Maschine mit 189 Sitzplätzen: Saarbrücken hat ein neues Flugziel.