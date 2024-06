Tanz-Performance im Saarbrücker Schlosskeller Wie die Erinnerung an NS-Opfer bewegend wird

Evangelisti und Risiglione arbeiten im Tanzensemble von Roberto Scafati im Trierer Theater. In Trier hat der Kulturverein Kürenz die beiden Künstlerinnen gewinnen können, das große Kunstwerk der Stolpersteine von Gunter Demnig in Bewegung zu versetzen. Demnig hat weltweit bereits mehr als eine halbe Million Stolpersteine mit Namen und Daten von NS-Opfern vor deren ehemaligen Wohnhäusern oder Wirkungsstätten verlegt. Auch in Saarbrücken erinnern inzwischen etwa 40 Stolpersteine daran, wie es den Juden unter der NS-Terrorherrschaft ergangen ist. Die meisten von ihnen wurden in den Vernichtungslagern in Polen ermordet.