Corona-Impfungen : Wenn der Chef selbst Impfwillige sucht

Tobias Raab (FDP) ist als Dezernent im Rathaus zuständig für die Impfstation am St. Johanner Markt. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Rund 2100 Menschen haben sich in der Impfstation am St. Johanner Markt schon gegen Corona schützen lassen. Der zuständige städtische Dezernent Tobias Raab (FDP) ist beeindruckt von der Arbeit der freiwilligen Helferinnen und Helfer und packt auch mal selbst mit an.