Menschen im Regionalverband : „Im Amateurtheater findet jeder seinen Platz“

Heusweiler Irmgard Leinenbach kümmert sich ehrenamtlich um 76 Mitgliedsvereine des Verbands Saarländischer Amateurtheater.

Eigentlich ist es ein kleines Wunder, dass Irmgard Leinenbach zum Theater fand. Denn die Heusweilerin, die 45 Jahre als Bürokauffrau, später als Sachbearbeiterin bei der Burbacher Hütte arbeitete, stand nur einmal in ihrem Leben auf der Bühne. „Ich habe in der Schule das Paulinchen im Struwwelpeter gespielt. Aber ich war krank vor Lampenfieber, es war ganz schrecklich für mich. Daher habe ich auch nur ein einziges Mal mitgemacht“, erzählt sie bei einem Treffen in einem Saarbrücker Café.