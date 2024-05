Kampf gegen Extremismus Iranische Bürgerinitiative will Erweiterung der „Bunt statt Braun“-Bewegung

Das „Nie wieder ist jetzt!“ der „Bunt statt Braun“-Bewegung reicht nicht mehr aus – das sagt die Iranische Bürgerinitiative Saar in einer Pressemitteilung. Alle, die gegen Rechtsextremismus auf die Straßen gegangen sind, müssten dies auch gegen jegliche andere Art von Extremismus tun. Die Demonstration in Hamburg, bei der Ende April über 1000 Menschen gegen eine „islamfeindliche“ Politik und Medienkampagne in Deutschland auf die Straße gingen, zeige, dass es ein generelles Problem mit Extremismus in Deutschland gibt, sagt die erste Vorsitzende der Bürgerinitiative, Afsaneh Ali Yazdani, unserer Zeitung.