Premiere des In.Zeit Ensemble Saarbrücken im Pingusson Gebäude : Zusammensein und Isolation: Neues vom In.Zeit Ensemble

Saarbrücken Sie suchen immer neue musikalische Wege, sie schließen sich mit anderen zusammen, greifen auch gesellschaftliche Strömungen auf: Das Saarbrücker In.Zeit Ensemble versammelt eine große Anzahl ambitionierter Musikerinnen und Musiker. Ganz klar, dass die auch auf Corona künstlerisch reagieren.

„Unvorherhörbar. Wiedererkennbar“. So charakterisieren sie sich selbst. Und besonders die schöne Wortschöpfung „Unvorherhörbar“ passt prima zu diesem in mehrerer Hinsicht großen Ensemble.

Im Saarbrücker In.Zeit Ensemble versammelt sich nahezu alles, was in zeitgenössischen Musik-Kreisen hierzulande Rang und Namen hat. 13 Musikerinnen und Musiker gehören allein zur Stammbesetzung, und Gäste sind auch noch immer dabei.

So wird es auch an diesem Samstag, 30. Oktober, 20 Uhr, sein. Da nämlich präsentiert In.Zeit seine neueste Produktion. „Re - Act“ heißt die und hat im Pingusson Gebäude in der Hohenzollernstraße 60 Premiere. „Re - act“ ist eine multimediale Musik-Performance, die sich mit einer in der Gesellschaft relevanten Thematik auseinandersetzt: Zusammensein/Isolation. Gerade in Corona-Zeiten hochaktuell.