Auftakt der Sommermusik mit dem In.Zeit-Ensemble Saarbrücker Sommermusik: Große Klasse und die Angst vor der Beliebigkeit

Man könnte meinen, die Stadt schäme sich der Reihe, so knapp und beiläufig, wie sie dafür Reklame macht: Erst am Mittwochnachmittag, drei Tage vor Start, ging die Pressemitteilung zur Saarbrücker Sommermusik raus. Beim Auftakt am Samstag äußerten Fans gar den Verdacht, hinter der späten Bewerbung stecke womöglich Kalkül: Die Stadt wolle die renommierte Reihe unter der neuen Leiterin Johanna Dorn an die Wand fahren.