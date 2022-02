Die Pläne für das Becolin-Gelände : „Wir wollen keinen Zoff mit der Nachbarschaft“

Saarbrücken Seit Jahren sieht es aus wie ein Trümmerfeld. Der Investor aber, der auf dem einstigen Becolin-Gelände in Saarbrücken bauen will, nennt es ein „Filetstück“.

Stadtentwicklung braucht Zeit, und Investoren oftmals einen langen Atem. 2015 hat Christian Ritter, der mit Dieter Leismann eine Investorengemeinschaft bildet, das Gelände der einstigen Farbenfabrik Becolin erworben. Jetzt könnte das Bauen bald beginnen. Ein Lärmgutachten besagt, dass hier Wohnen und Gewerbe nebeneinander möglich ist. Das Gelände gilt als „urbanes Gebiet“, in dem es tagsüber etwas lauter sein darf als in reinen Wohngebieten; nachts hingegen nicht. Urbane Gebiete werden seit 2017 ausgewiesen und bieten Städten durchaus Chancen. In der Landeshauptstadt Saarbrücken gibt es inzwischen drei solcher Gebiete: das Gelände, auf dem die neue Polizeikaserne in der Mainzer Straße entsteht, das einstige Citroen-Gelände in der Großherzog-Friedrich-Straße und eben das Beconlin-Gelände zwischen Mainzer Straße und Ostspange.