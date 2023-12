Bérengère Brulebois und die Gruppe Intuicio „Die Farben der Libellen“: Tanztheater als Balsam für die Seele

Saarbrücken · Die in Saarbrücken lebende Tänzerin Bérengère Brulebois leitet eine ganz besondere Tanzgruppe. Intuicio stellt sich am Wochenende in der Saarbrücker Johanneskirche vor mit dem Tanzstück „Die Farbe der Libellen“. Wir haben sie bei einer Probe besucht.

12.12.2023 , 13:47 Uhr

Bérengère Brulebois (in der Hocke) umgeben von ihren bunten „Libellen“-Tänzerinnen. Das Stück „Die Farbe der Libellen“ stellt die inklusive Tanz-Gruppe Intuicio in der Johanneskirche vor. Foto: Iris Maria Maurer

Von Martina Krawulsky

Diese Libellen haben Namen, die so farbenprächtig sind wie ihre Flügel. Sie heißen Eylah, Charlotte, Clara, Marlene, Florence, Kerstin, Anna und Lola und sind die Protagonistinnen einer Produktion von Intuicio, Saarbrückens erster inklusiver Tanztheater Compagnie, choreografisch geleitet von Bérengère Brulebois. Am 3. Adventssonntag werden diese Libellen in der Saarbrücker Johanneskirche tanzen.