KuBa-Galerie zeigt Walker/Vogel/Rausch Neue Ausstellungsreihe in der KuBa-Galerie

Eva Walker, geboren 1981 in Heidelberg, setzt sich in ihren Drucken und Zeichnungen mit bildhaften Wahrnehmungs- und Produktionsprozessen auseinander. In der Ausstellung sind Arbeiten mehrerer Serien zu sehen. Claudia Vogel, geboren 1975 in Bernburg, Saale, untersucht in ihren Arbeiten Farbe als Material und versucht, durch experimentelle Arbeitsweise verschiedene Eigenschaften von Farbe zu zeigen. Dirk Rausch, geboren 1975 in Baumholder, thematisiert die Korrelation von Form und Farbe innerhalb des bildkompositionellen Gefüges.