Corona-Krise : Innenministerium empfiehlt Bürgermeistern Hallen, Schwimmbäder und Gemeinschaftshäuser vorerst zu schließen

Saarbrücken Ministerrat wird wahrscheinlich am Wochenende entsprechende Verfügung auch für Discotheken, Kinos und Clubs beraten.

Im Rahmen einer so genannten Bürgermeisterdienstbesprechung hat das Innenministerium nach Angaben eines Sprechers am Freitag den kommunalen Verwaltungschefs dringend empfohlen, wegen der Corona-Krise alle Hallen, Schwimmbäder, Sportzentren, Gemeinschaftshäuser und weitere öffentliche Einrichtungen vorerst zu schließen. In einzelnen Kommunen wurde dies angeblich bereits umgesetzt. Grundsätzlich sei man sich mit der kommunalen Seite einig, heißt es aus dem Ministerium.