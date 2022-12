Inklusives Tanzprojekt mit Bérengère Brulebois : Der Mensch und seine Begabung

Das inklusive Tanzprojekt, das am Sonntag in der Johanneskirche vorgestellt wurde, soll weitergehen. Weitere Mitwirkende sind willkommen. Foto: BUss/Silvia Buss

Saarbrücken Inklusion heißt: „Man betrachtet alle Menschen von ihrer Begabung her und wie sie alle anderen Menschen an ihren Begabungen teilhaben lassen könnte“. So definierte es Gemeindepfarrer Herwig Hoffmann zur Begrüßung am Sonntag in der Johanneskirche und gab damit eine sehr schöne Orientierung auf das, was danach folgte.

Unter dem Motto „grenzenlos tanzen“ und dem Titel „ … gezeigt im Tanz“ präsentierte die Landesarbeitsgemeinschaft Tanz im Saarland e.V. in Kooperation mit der Evangelischen Gemeinde St. Johann das Ergebnis ihres ersten inklusiven Tanztheaterprojekts.

Acht Frauen und Jugendliche führten an diesem Sonntagnachmittag erstmals vor Publikum auf, was sie seit September unter künstlerischer Leitung der früheren Staatstheatertänzerin und Choreografin Bérengère Brulebois, assistiert von der Bildenden Künstlerin Rachel Mrosek, gemeinsam erarbeitet hatten.

Jeder und jede sollte hier mitmachen können, körperliche, geistige, finanzielle Voraussetzungen oder auch das Alter sollten für die Teilnahme keine Rolle spielen, wie Brulebois im SZ-Gespräch erläuterte. Offenbar hatten sich Frauen dafür interessierter oder auch mutiger gezeigt. Von den insgesamt elf Teilnehmerinnen konnten leider drei wegen Erkrankungen bei der Premiere nicht mitmachen. Der Gesamtwirkung des Auftritts tat ihr Fehlen keinen Abbruch.

Zu den Klängen des Tears-for-Fears-Coversong „Mad World“ eroberten sich die acht Tänzerinnen zum Auftakt den Altarraum als Bühne, erst noch ein wenig zögerlich, dann immer selbstverständlicher mit weit ausgreifenden Armbewegungen und Schritten. Jede bewegte sich individuell und doch ergab das ein harmonisch fließendes Gesamtbild. Dann holte eine der Tänzerinnen, die sich auch später immer wieder mit herrlich ausdrucksstarker Mimik direkt ans Publikum wendete, ein rotes Sisalknäuel herbei. Rot, die Farbe des Lebens und der Vitalität – und passend zu den malvenfarbigen Oberteilen der Tänzerinnen. Diese reichten nun das Seil tanzend immer weiter von einer Hand in die andere, um sich miteinander zu verbinden, zu vernetzen.

In den folgenden Tanzstücken, meist zu klassischer Musik, nahmen die Tänzerinnen aber auch aufeinander Bezug, indem eine die Bewegungssequenz einer anderen wiederholte: So konnten sie sich gegenseitig unterstützen, Halt geben und in ihrer Wirkung verstärken. Die Gruppe nutzte nicht nur Requisiten wie das Seil, weiße oder auch regenbogen-bunte Chiffontücher, um ihren tänzerischen Ausdruck zu erweitern, sie arbeite auch mit Sprache. „Gibt es denn Wunder?/ Wir verbinden Himmel und Erde/ Berührung mit Punkt“ lautete etwa einer der poetischen Texte, die die Teilnehmerinnen selbst verfasst hatten, hier einzeln am Mikro vortrugen, woraufhin die Gruppe die Worte in tänzerische Bewegungen umsetzte und interpretierte.

Nicht nur sprachlich hatten sich die Tänzerinnen eingebracht. Die Choreografien hätten auch größtenteils Bewegungsmaterial verwandt, das die Teilnehmerinnen in Improvisationen selbst angeboten hätten, so Bérengère Brulebois. Erstaunlich gut harmonierte zu guter Letzt sogar das große winterliche Altarbild der verstorbenen Künstlerin Andrea Neumann mit dem Auftritt. Der endete mit einem gefühlvollen Lied in Schwyzerdütsch mit der Refrainzeile: „Darf ich Dich halten?“ und einem herzlichen Applaus des Publikums.

Im anschließenen Gespräch erklärte Bérengère Brulebois, wie sie auf die Idee zum Tanzprojekt kam. Sie habe eine Fortbildung in Dance-Ability, also inklusivem Tanzen, in der Trierer Tufa mitgemacht. In Trier gebe es schon länger eine inklusive Company namens „Bewegtgrund“. „Da habe ich mir gesagt, das können wir doch auch machen“. Bei der LAG Tanz im Saarland e.V. bei der Brulebois mitwirkt, und beim saarländischen Bildungsministerium stieß mit ihrer Idee auf offene Ohren, sie unterstützten das Projekt logistisch und finanziell. Auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten zum Proben und Auftreten, wandten sich LAG Tanz und Brulebois schließlich an die evangelische Kirchengemeinde. Und auch die war so angetan, dass die das Projekt nach Kräften unterstützte. So stellte sie nicht nur Räumlichkeiten, die Kirche und das evangelische Gemeindezentrum zum Proben, zur Verfügung. Die Kirchenstiftung Evangelisch im Saarland föderte das inklusiven Tanz-Projekt auch mit 3000 Euro, wie Pfarrer Hoffmann erklärte. Das Projekt soll im Januar fortgesetzt werden, neue Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind willkommen.