Diskussionen in Saarbrücken, Völklingen und Dudweiler : Aktion für Fairtrade und mehr

DIe Initiativen aus dem Regionalverband machen sich stark für das Bedingungslose Grundeinkommen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Saarbrücken Der Offene Treff für das Bedingungslose Grundeinkommen Saar, die Fairtrade Initiative Saar und attac-saar starten am 10. Juli eine Sommer-Tour mit Stationen in Saarbrücken, Völklingen und Dudweiler.

Unter dem Motto „Faire Zukunft für alle“ haben sich der Offene Treff für das Bedingungslose Grundeinkommen Saar, die Fairtrade Initiative Saar und attac-saar zusammen geschlossen, um eine Sommer-Tour quer durchs Saarland zu starten. Dabei wollen die Akteure sowohl die Entwicklung eines ersten Fair-Trade Bundeslandes, das Saarland, vorantreiben, wie sie sagen, als auch die Idee des Bedingungslosen Grundeinkommens in die Öffentlichkeit tragen und Unterschriften für die aktuell laufende Europäische Bürgerinitiative zu diesem Thema sammeln. Dadurch müsse es im EU-Parlament immerhin besprochen werden.

In insgesamt elf Gemeinden des Saarlandes werden die beiden Initiativen dazu an Info-Ständen die Fragen des interessierten Publikums zum fairen Handel und zum Bedingungslosen Grundeinkommen beantworten. Meistens wird mit dem Lastenrad angereist, „und dies nicht nur aus Gründen der Fitness“, heißt es in der Pressemitteilung der Akteure weiter.

Die Auftakt-Veranstaltung am 10. Juli am Saarbrücker Schloss wird etwas größer ausfallen. Es werden ungefähr 99 Luftballons in die Lüfte steigen, und wer eine der beigefügten Postkarte zurückschickt, nimmt an einer Verlosung teil. Des Weiteren ist ein kurzes Zwei-Personen Stück mit Handpuppe in Form eines Interviews mit einem fiktiven Politiker geplant. Hier wird die gemeinsame Basis der Initiativen herausgearbeitet.