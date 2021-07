IniArt lädt zum Festival in den Wald : Musik-Wochenende für Abenteuerlustige

Musik im Idyll: An der Grillhütte am Saarbrücker Römerbrünnchen, im Stadtwald am Fuß des Eschbergs gelegen, veranstaltet die Initiative für zeitgenössische Musik, Ini-Art, ein zweitägiges Festival. Ohne Strom und mit viel frischer Luft. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Initiative IniArt hat sich für ihr Sommer-Festival einen besonderen Ort ausgesucht. Picknick-Decken sollte man aber mitbringen.

Experimentierfreudig sind die Männer und Frauen der Saarbrücker IniArt – Initiative für besondere Musik – ja immer schon gewesen. Aber diesmal sind sie besonders originell.

Ihrem Sommer-Festival 2021 verpassen sie soviel frisch Luft, mehr geht gar nicht. So fern wie möglich von allen Corona-Aerosolen ziehen die Musiker und ihr Publikum nämlich in den Wald.

Am 24. und 25. Juli veranstaltet die Ini-Art ein Sommer-Festival mit abenteuerlustiger Musik in der Schutzhütte am Römerbrünnchen, am Rande des Eschberger Walds.

Idyllisch gelegen, an der frischen Luft und ohne Strom – so soll das Festival sein. Und locker und unkompliziert. „Bringt euch Picknick-Decken, Essen, Trinken (und Mülltüten bitte) selber mit und lasst euch von den so unterschiedlichen künstlerischen Programmpunkten inmitten eines Naturschauplatzes berauschen“, schreiben die Ini-Artler in ihrer Einladung.

Lange mussten die Musikerinnen und Musiker der IniArt pausieren. Jetzt melden sie sich also mit einer besonders schönen Idee zurück. Das kleine Festival startet am Samstag, 24. Juli um 17 Uhr mit „Bucktank“, einem neuen Projekt von Henk Nuwenhoud und Marius Buck. Die beiden verbindet nicht nur eine Generationen übergreifende Freundschaft, sondern auch die Liebe zur Musik. In ihrem Konzert sollen die Farben der zeitgenössischen Improvisation ebenso auftauchen wie Rhythmen aus aller Welt.

Es folgt an diesem ersten Abend um 18 Uhr ein Konzert von „What’s behind“, alte und traditionelle Musik, interpretiert von Élodie Brochier und Johannes Schmitz.

Um 19 Uhr ist dann Wollie Kaisers „Past & Present“ an der Reihe. Gemeinsam mit Thomas Hemkemeier, Monika Bagdonaite, Julien Blondel und Dieter Manderscheid werden „Musik-Geschichten“ erzählt. Er wolle „ein musikalisches Schlaglicht auf meine kompositorischen Aktivitäten der letzten Jahre in Saarbrücken“ werfen, sagt Wollie Kaiser dazu. Persönliche Musik-Geschichten sollen es werden.

Am Sonntag 25. Juli, beginnt es schon recht früh im Wald. Um 10 Uhr spielt das Junge Musiktheater Talomini. Dieses neu gegründete Ensemble mit den studierten Musikerinnen Johanna Knauf, Miriam Gehring und Katharina Gesell will Musiktheater auf hohem Niveau für junges Publikum anbieten.

Ziemlich laut könnte es dann um 11 Uhr im Wald werden. Afridente, zwei Frauen, zwei Trommeln, steht an - Percussion mit Karin Graf und Melanie Caspar.

Zum Abschluss des sommerlichen Wald-Festivals gastiert das Ensemble Quatre Marteaux. Dadaistisch, frei und improvisiert geht es zu, wenn Élodie Brochier, Geoffroy Muller, Tom Lengert, Daniel Prätzlich und Pascal Zimmer sich zusammentun.

Der Eintritt zum Sommer-Festival ist frei. Spenden sind allerdings sehr willkommen. Wer kommen will, muss Corona-Test oder -Impfung vorlegen. Reservierung ist nicht erforderlich. Die Grillhütte am Römerbrünnchen hat als offizielle Adresse: Turmweg in 66123 Saarbrücken.