Ini-Art bittet zum Konzert : Drei Termine für Freunde experimenteller Musik

Saarbrücken Die Saarbrücker Initiative für experimentelle und improvisierte Musik, Ini-Art, weist auf drei Konzerte hin, die für Fans dieser Musik interessant sind.

Die Saarbrücker Ini-Art, Initiative für experimentelle Musik, wirbt für drei Veranstaltungen, die in den nächsten Tagen in Saarbrücken stattfinden. Und zwar am 10. November ein Werkstattkonzert in der Buckblech-Werkstatt mit „Interrupted Lava“ sowie Anouck Genthon & David Meier. Am 16. November spielt das Samuel Blaser Trio im Theater im Viertel, und am 2. Dezember gibt es ein Werkstattkonzert mit „Die Hochstapler“.