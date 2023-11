Neue Ausstellung beim Kulturverein Burbach Bilder von Ingeborg Knigge im Kulturverein Burbach: Hier wird Hausarbeit zur Kunst

Der Kulturverein Burbach e.V. zeigt ab dem 10. November fotografische Arbeiten von Ingeborg Knigge, der aktuellen Kunstpreisträgerin des Saarlandes. Im Zentrum der Ausstellung steht die Werkserie „Have you done your duty“, die Ingeborg Knigge seit 1991 als fotografisches Tagebuch führt. Die Verrichtung alltäglicher Hausarbeiten wird dabei bildlich dokumentiert – Waschen, Bügeln, Gartenarbeit, Putzen und so fort. Die Bilder zeigen Variationen der immer gleichen Tätigkeiten und Motive als Interieurs, Stillleben, Momentaufnahmen mit bisweilen biografischen Verweisen oder indirekten Angaben zu Lebensumständen, Jahreszeiten und Orten, an denen die Aufnahmen entstanden sind.