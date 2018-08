später lesen Seminar Infos zu sozialen Netzwerken Teilen

Twittern







Die Landesmedienanstalt bietet am Dienstag, 11. September, von 16 bis 20 Uhr ein Seminar zu sozialen Netzewrken an. Die Teilnehmer lernen, worauf bei der Anmeldung in einem Netzwerk geachtet werden sollte und welche Einstellungen ausgewählt werden sollten. red