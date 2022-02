16 Beamte wechseln nach Saarbrücken : Zollamt bekommt Verstärkung aus Homburg

Leiterin Petra Hubertus steht am Dienstag im Zollamt Sarbrücken am Hauptgüterbahnhof. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken/Homburg Nebenstelle wird geschlossen. In Saarbrücken soll es ein zentrales Zollamt für das Saarland geben. Aber wo?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Bredel

Das Saarbrücker Zollamt wird größer. 16 Beamte aus der Nebenstelle in Homburg werden in die Landeshauptstadt versetzt und das Amt in der Homburger Poststraße Ende Februar für immer geschlossen. Wenn es dort „letzte Schicht“ heißt, wird es in der Saarbrücker Stelle gegenüber der Kulturfabrik in der Dudweiler Landstraße aber nicht automatisch enger. „Viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten von zuhause und können das weiterhin tun. Im Zollamt Saarbrücken bleibt Personal vor Ort, um Kontrollaufgaben wahrzunehmen, das wird sich nicht wesentlich ändern. Allerdings ist auch das Zollamt dort stark in die Jahre gekommen. Wir suchen eine neue Bleibe“, sagt Zoll-Pressesprecher Dominik Brach.

Seit 2018 laufe das Verfahren, zwei Investoren hätten ihre Bereitschaft ganz konkret angeboten, dem Zoll Räume in zentraler Lage mit besten Verkehrsanbindungen in Saarbrücken zur Verfügung zu stellen. Allerdings laufe das Verfahren über die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in Trier und brauche Zeit. Die wolle etwas mieten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Zollamt seien über denkbare Standorte jedoch nicht informiert. „Wir wissen nur, dass es in Saarbrücken ein zentrales Zollamt für das Saarland geben wird, mit Lkw-Abfertigung, Publikumsverkehr, Postabfertigung und der Bearbeitung der KfZ-Steuern“, sagt Brach. Er kann aber nicht sagen, ob das in diesem oder dem nächsten Jahr passiert.

Das Zollamt am Güterbahnhof versprüht den Charme der 70er Jahre und wirkt aus der Zeit gefallen mit seinen Holzschaltern, die man sich durchaus im Zollmuseum vorstellen könnte. Trotzdem wird dieses Zollamt aufgewertet, Bürger aus dem Saar-Pfalz-Kreis, die Postsendungen abholen wollen, müssen künftig ihre Päckchen in Saarbrücken in Empfang nehmen. Aktuell liegen 40 Postsendungen am Schalter. In Spitzenzeiten sind es mehrere Hundert Pakete. Es handelt sich dabei meist um nicht deklarierte Geschenksendungen oder Ware, die bei der Vorkontrolle in einem der internationalen Paketzentren aufgefallen ist. Dort werden alle Postsendungen geröntgt oder von Hunden beschnüffelt.

„Was stark verdächtig ist, wird gleich geöffnet. Andere Sachen landen bei uns und müssen persönlich abgeholt werden. Nur 10 Prozent bleiben dann bei uns liegen, die meisten Menschen kommen vorbei“, sagt die Zollamtsleiterin Petra Hubertus, wobei die Zollregeln der Postsendungen nicht leicht zusammenzufassen sind. „Heute bestellen Menschen oft etwas im Ausland, ohne es zu wissen. Der Onlinehandel verbirgt mitunter die Herkunft“, weiß die erfahrene Beamtin. Es sei dann möglich, dass man etwas bestellt habe, was man gar nicht importieren dürfe, zum Beispiel hochdosiertes Vitamin C, oder dass die Bürgerin oder der Bürger verbotene Gegenstände oder geschützte Marken gekauft habe oder Steuern nachzahlen müsse. Verbotene Dinge würden eingezogen, mehr habe der Empfänger in der Regel als Privatmann nicht zu befürchten. Mitunter müsse Mehrwertsteuer nachgezahlt werden, was bei deklarierten Postsendungen direkt vom Briefträger übernommen werde.