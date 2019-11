Neue Spielverordnung für Saarbrücker Kneipen tritt in Kraft : Geldbuße bis zu 5000 Euro droht

Neue Spielverordnung für Saarbrücker Kneipen tritt in Kraft

Saarbrücken Ab 10. November sind je Saarbrücker Kneipe nur noch zwei Spielautomaten erlaubt.

Pro Saarbrücker Kneipe sind künftig nur noch zwei Geldspielautomaten erlaubt. Wie die Saarbrücker Zeitung berichtete, tritt am Sonntag, 10. November, eine Änderung der „Spielverordnung“ in Kraft – also der Verordnung, die Geldspielautomaten und andere Spiele mit Gewinnmöglichkeiten im Blick hat. Dann sinkt die Anzahl der pro „Standort“ zulässigen Spielautomaten von drei auf zwei. Das Ordnungsamt der Landeshauptstadt betont, die Betreiber der Geldspielautomaten seien verpflichtet, überzählige Geräte bis Sonntag, 10. November, abzubauen.