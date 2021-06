Produkte die religösen Vorschriften entsprechen : Gott und die Gummibärchen

In der Saarbrücker Synagoge kümmern sich Swetlana Snovedska und Kantor Benjamin Chait um ein Lädchen für koschere Produkte. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Synagogengemeinde Saar führt direkt neben dem Gebetsraum einen koscheren Laden, der auch Nicht-Juden offensteht.

Gott und die Gummibärchen, das ist so eine Sache. Zumindest, wenn man als Jude nach den Lebensmittelvorschriften leben will, die die heilgen Schriften vorgeben. Gummibärchen müssen, wie alle Speisen, koscher sein. In den meisten Gummibärchen, sagt Benjamin Chait, ist Gelantine. Und das geht nicht. Benjamin Chait ist Kantor der Synagogengemeinde Saar und weiß, dass es für viele Mitglieder seiner Gemeinde gar nicht so einfach ist, sich mit koscheren Produkten zu versorgen. Deshalb hat er den kleinen Lebensmittelladen im Erdgeschoss der Synagoge am Saarbrücker Beethovenplatz neu organiisert und dessen Sortiment erweitert.

Swetlana Snovedska steht dem Kantor dabei zu Seite. Sie arbeitet nicht nur im Laden, sondern auch in der Küche ein Stockwerk höher. Dort kocht Swetlana Snovedska nicht nur für die gemeinsamen essen in der Synagoge, sie produziert auch einige der Produkte, die zu den Rennern im Laden gehören: Brot zum Beispiel und die gefüllten Teigtaschen, die die Gemeindemitglieder für wenig Geld tiefgefroren kaufen können.

Dass die Synagogengemeinde mit den Produkten im koscheren Laden keinen Gewinn macht, ist Benjamin Chait wichtig. Man verkaufe die Produkte zum Selbstkostenpreis. Den Laden versteht er als Dienstleistung der Gemeinde für die Gläubigen. Bevor es das Lädchen in der Saarbrücker Synagoge gab, musste man nämlich ein gutes Stück fahren, um koschre Produkte zu bekommen. Vor allem Straßburg sei da eine gute Adresse. Dort gebe es mehrere gut sotierte koschere Läden.

Inzwischen hat es sich aber auch rumgesprochen, dass das Geschäft in der Saarbrücker Synagoge gut sortiert ist. Von der US-Airbase in Ramstein aus werden zum Beispiel regelmäßig Bestellungen durchgegeben. Der Laden steht jeden Freitag zwischen 10 und 13 Uhr aber auch Menschen offen, die nichts mit der Gemeinde zu tun haben. Es gebe auch einige Kunden, die kommen, ohne dass es ihnen darum geht, dass die Lebensmittel koscher sind. So seien zum Beispiel Weine aus Israel beliebt, „weil sie einfach gut schmecken“, sagt Benjamin Chaim. Auch eine bestimmte Sorte eingelegter Gurken aus Israel sei sehr beliebt.

Koscher bedeutet so viel wie geeignet, zugelassen. Die Zulassen übernehmen einige Organisationen, die darauf spezialisiert sind. Das sei ähnlich wie bei Bio-Produkten, erklärt Benjamin Chaim. Die Produkte bekommen eine Art Siegel und sind dann „unbedenklich“. Beim Wein zum Beispiel müsse sichergestellt sein, dass die Rebstöcke von denen die Trauben kommen, die ersten drei Jahre nicht abgeerntet wurden. „In den ersten drei Jahren gehören Rebstöcke, aber auch Obstbäume aus unserem Verständnis nur der Natur“, erklärt der Kantor.