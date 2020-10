Baudezernent : mmm

Martin Rolshausen Foto: SZ/Robby Lorenz

Wenn ich nicht wüsste, dass das alles eine Nummer zu groß ist für die Saarbrücker SPD, könnte ich fast an eine geschickt eingefädelte Falle glauben.

Diese Woche haben sich in der an Vertiefungen nicht armen Saarbrücker Kommunalpolitik Abgründe aufgetan. An einem dieser Abgründe steht der Mann, der neuer Baudezernent werden will: Martin Welker, zurzeit Geschäftsführer der städtischen Entwicklungsgesellschaft GIU und Ludwigspark-Manager. An einem anderen Abgrund steht Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU).

Welkers Abgrund tat sich dort auf, wo man bisher einen Sockel wähnte. Den Sockel auf den unter anderem der Oberbürgermeister den Mann gestellt hat, der er es geschafft hatte, dem FCS sein erstes Spiel in der neuen Liga im Ludwigspark zu ermöglichen, weil er das Ludwigspark-Sanierungsdebakel zu einem guten Ende geführt hat. Nach den Lobeshymnen hagelte es diese Woche Vorwürfe. Firmen, die am Bau des Stadions beteilgt sind, forderten nicht gezahlte Rechnungsbeträge in Millionenhöhe und warfen dem Stadion-Manager unkollegiales Verhalten vor. Der Umgangston des Mannes sei recht rüde. Dann wurde bekannt, dass das Oberlandesgericht Welker gerügt hat, weil er als GIU-Bevollmächtigter bei einer Großbaustelle am Eurobahnhof auftrat und angeblich zeitgleich anwaltlich auch eine im Vergabeverfahren beteiligte Firma beraten hat. Und zuletzt hat die Architektenkammer deutlich gemacht, was sie von einem Baudezernten Welker halten würde: nichts.